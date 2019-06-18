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ipucu sorusu ve cevabı : en son hangi şarkısına klip çekmiştir?

Şarkılarıyla ün yapmış isim bugün ipucu sorusunda yer aldı. Takipçileri günde iki kez oynanan sorusu ve cevabını merak ediyor. bugün müzik severlerin hemen cevaplayabileceği bir sorudan geldi. Türkiye'nin ilk canlı ve gerçek para ödüllü mobil bilgi yarışması HADİ ipucu sorusu cevabı bu akşam saat 20.30’da takipçileriyle buluşuyor. Peki 18 Haziran nedir? yayında mı?

Giriş Tarihi: 18.6.2019 19:27
HADİ ipucu sorusu ve cevabı 18 Haziran: İrem Derici en son hangi şarkısına klip çekmiştir?

HADİ ipucu sorusu ve cevabı güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor. Canlı bilgi yarışması HADİ ipucu 18 Haziran sorusu ve cevabı takipçileriyle paylaşıldı. Sizleri daha fazla meraklandırmadan sosyal medyadan yapılan açıklamaya yer veriyoruz; '' Sevgili hadici, bu akşam müzik gecesi"yaz şarkıları"konseptli yarışmamızın ipucu sorusu ta Polonya'nın Poznan şehrinden, @gingerkopf 'tan geliyor'' oldu. HADİ ipucu sorusu bu akşam 20.30'da sizlerle olacak! İşte HADİ ipucu sorusu cevabı ve joker kodu hakkında merak edilenler…

Her gün binlerce kişi tarafından oynanan HADİ ipucu sorusu ve cevabıyla mobilde oynanmaya devam ediyor. 18 Haziran HADİ ipucu sorusu ve cevabıyla haberimizin devamında yer alıyor.

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HADİ ipucu sorusu ve cevabı 18 Haziran: İrem Derici en son hangi şarkısına klip çekmiştir?
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