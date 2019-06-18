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’dan uranyum tehdidi

Giriş Tarihi: 18.6.2019
İran’dan uranyum tehdidi
ABD ile nükleer anlaşma krizinin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili gerginlik yaşayan İran'dan uranyum açıklaması geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 10 gün sonra ülkesindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunun 300 kilogramı geçeceğini belirterek nükleer anlaşmadaki limitin aşılacağını açıkladı. 2015'te imzalanan anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurtdışına çıkarmakla yükümlü.
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İran’dan uranyum tehdidi
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