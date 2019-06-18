SON DAKİKA... Instagram çöktü mü, neden girilmiyor? 18 Haziran'da Instagram akışı yenilenmiyor!

Instagram ile ilgili son dakika haberi akış yenilenememe sorunu kullanıcılar tarafından merak edildi. Dünyaca çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram ile ilgili son dakika haberi Türkiye genelinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Instagram anasayfalarına erişmek isteyen kullanıcılar bir süredir "Akış yenilenemedi" uyarısı alıyorlar ve Instagram'a işlem yapamıyorlar. Bu gelişmelerin üzerine Instagram kullanıcıları "Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 18 Haziran İnstagram'a neden girilmiyor? Instagram'da "akış yenilenmiyor" sorunu nedir? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU

Instagram kullanıcıları uygulamaya erişemediklerini belirterek diğer sosyal paylaşım platformlarında birçok şikayet mesajı paylaştılar. Peki, Instagram sorun ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı mı?