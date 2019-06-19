Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Sibirya'da 40 yıl sonra bir ilk! Aç ve bitkin kutup ayısı şehre indi

'da 40 yıl sonra bir ilk! Aç ve bitkin şehre indi

'da 40 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez bir şehre indi. Doğal yaşam alanından yüzlerce kilometre uzaklaşarak sanayi kenti Norilsk'e gelen dişi ayının yiyecek ararken yolunu kaybettiği düşünülüyor. Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor..

Giriş Tarihi: 19.6.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 10:54
Sibirya'da 40 yıl sonra bir ilk! Aç ve bitkin kutup ayısı şehre indi

Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sibirya'da 40 yıl sonra bir ilk! Aç ve bitkin kutup ayısı şehre indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN