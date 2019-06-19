Sibirya'da 40 yıl sonra bir ilk! Aç ve bitkin kutup ayısı şehre indi

Sibirya'da 40 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez bir kutup ayısı şehre indi. Doğal yaşam alanından yüzlerce kilometre uzaklaşarak sanayi kenti Norilsk'e gelen dişi ayının yiyecek ararken yolunu kaybettiği düşünülüyor. Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor..
Giriş Tarihi: 19.6.2019 10:54Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 10:54
Açlık ve yorgunluktan bitap düştüğü gözlenen ve kent merkezinde halkın şaşkın bakışları arasında saatlerce dolaşan ayının gözlerinin de iyi görmediği belirtiliyor.