Amerika tarihinde bir ilk: Kürt diplomat elçi oldu

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ABD Başkanı Donald Trump, Hero Kadir Muhammed Emin Mustafa isimli Kürt diplomatı Bulgaristan'a büyükelçi olarak atadı. Independent sitesinin haberine göre, aslen Erbilli olan Hero Mustafa, ABD hükümetinde birçok farklı görevde bulundu. 2005'te Irak'ın Musul kentinde siyasi görevle çalışmalar yürüttü. Lübnan, Yunanistan ve Afganistan'da da siyasi sorumluluklar üstlendi. İran ile 5+1 ülkeleri arasında yapılan nükleer müzakereleri yakından izleyen isimler arasında da yer alan Mustafa, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde İran, İsrail - Filistin ve Ürdün çalışmaları departmanında yöneticilik yaptı. Diplomat, Kürtçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, Farsça, Yunanca, Hintçe ve Portekizce biliyor.