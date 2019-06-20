Bilerek ölüme terk ettiler

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Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiği mahkeme salonundaki tanıklara göre Mursi, ölüme terk edildi. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, pazartesi günü duruşma salonunda rahatsızlanarak yere çöken Mursi'nin arkadaşları ve meslektaşları, güvenlik güçlerini kafes içinde tutulan Mursi'yi kurtarmak için ilk yardım müdahalesinde bulunmamakla suçladı. Babası ve erkek kardeşi Mursi ile birlikte yargılanan Abdullah el-Haddad, tanıkların kendisine Mursi yere çöktüğü zaman yetkililerden kimsenin kendisine yardım etmediğini söylediğini aktardı.El-Haddad, "Gardiyanlar onu dışarı çıkarıncaya kadar bir süre yerde kaldı. Ambulans 30 dakika sonra geldi. Kasıtlı şekilde yardım etmediler" dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir aktivist de "Ailelerin haykırışlarına rağmen polis, 20 dakikadan fazla bir süre hiçbir şey yapmadı" dedi.Mursi'nin oğlu Abdullah, Mısır makamlarının taziye merasimi düzenlenmesine izin vermediğini belirtti. Babası için ülke tarihinin ilk seçilmiş cumhurbaşkanına yaraşır bir cenaze töreni yapılmasına ve taziye merasimi düzenlenmesine engel olunduğunu ifade eden Abdullah Mursi, dünyanın çeşitli bölgelerinde babası için gıyabi cenaze namazları kılınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.