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’nin umudu ve

Giriş Tarihi: 20.6.2019
BM’nin İdlib umudu Türkiye ve Rusya
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden çatışmalar konusunda endişelerini dile getirerek, Türkiye ve Rusya'ya, durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulundu. Türkiye ve Rusya'nın İdlib'deki çabalarına vurgu yapan Guterres tüm bu çabalara rağmen çatışmaların arttığını ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da, "Ne yazık ki (Suriye'de) ateşkes ihlalleri hala artıyor. Rejimin sivillere yönelik saldırılarının sonuçları korkunç" dedi. BM Güvenlik Konseyi'nde Ortadoğu'daki son gelişmelerin görüşüldüğü oturumda konuşan Sinirlioğlu, Türkiye'nin Soçi mutabakatına tamamen bağlı kaldığını belirtti.
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BM’nin İdlib umudu Türkiye ve Rusya
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