Evsiz kaldı muzla bankayı soydu

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de evinden atılan Laurence James Vonderdell, hapse girmek için banka soydu. Bankayı silah süsü verdiği bir muzla soyan Vonderdell 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bankadan bin 200 sterlin çalan adam, soygundan sonra sokakta bir polis memurunun yanına giderek "Silahla banka soydum. Tutuklanmak istiyorum" dedi. Polis memuru da Vonderdell'e karakola gitmesini tavsiye etti. Yürüyerek yaklaşık üç kilometre mesafedeki karakola giden Vonderdell, parayı eksiksiz olarak polise teslim ettikten sonra, "Amacım kimseyi incitmek değildi. Sadece başımı sokabilecek bir yer bulmak için bunu yaptım" dedi.