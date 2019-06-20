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Son dakika haberi: Şoke eden olay! Muzla banka soydu, ifadesi şaşırttı

Günün son dakika ilginç haberi 'den geldi. Bournmouth kentinde yaşamını sürdüren adlı adam, bir banka şubesine giderek elindeki poşete sarılmış muzu banka çalışanına doğrulttu ve bunun soygun olduğunu söyledi. Poşete sarılmış muzu silah olduğunu sanan çalışan, o an kasada bulunan 1200 sterlini (yaklaşık 8,800 lira) James Vonderdell'e verdi. Daha sonra polislere gidip teslim olan soyguncu, olayın iç yüzünü anlatırken verdiği ifadesi ile emniyet güçlerini dahi şaşırttı. İşte, son dakika haberinin ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.6.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 11:02
Son dakika haberi: Şoke eden olay! Muzla banka soydu, ifadesi şaşırttı

Günün en ilginç son dakika haberi İngiltere'de yaşandı. Bournmouth kentinde yaşanan bir soygun ve akabinde gerçekleşenler tam anlamı ile şaşkınlık veriyor. Laurence James Vonderdell isimli İngiliz, 25 Mart tarihinde Bournmouth kentindeki bir banka şubesine gitti. Yanında getirdiği ve poşete sardığı muzu banka görevlisine doğrultan Vonderdell, bunun karşılığında kasadan 1200 sterlin aldı ve hemen olay yerinden ayrıldı.

Daha sonra emniyet güçlerinin yanına giden Vonderdell, tutuklanmak istediğini söylerken; olayın ilginç ayrıntılarını dile getirdi. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları..

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Son dakika haberi: Şoke eden olay! Muzla banka soydu, ifadesi şaşırttı
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