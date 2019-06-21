Almanya’da göçmen yanlısı siyasilere ölüm tehdidi yağıyor

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Almanya'da aşırı sağcı Stephen E'nin, Kassel Valisi Walter Lübcke'yi kafasına tek kurşun sıkarak öldürmesinin ardından birçok belediye başkanının aşırı sağcılardan ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. Ölüm tehdidi alan siyasilerin tıpkı öldürülen Lübcke gibi göçmen yanlısı oldukları açıklandı. Köln polisi 2015'teki seçim kampanyasında aşırı sağcı bir kişi tarafından boynundan bıçaklanan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in yine ölüm tehditleri aldığını doğruladı. Bild gazetesi de "Belediye başkanları korku içinde" başlıklı haberinde, ölüm tehditleri alan belediye başkanlarından Leipzig Büyükşehir Belediye Başkanı Burkhard Jung, Hamburg Belediye Başkanı Carola Veit, daha önce bıçaklı saldırıya uğrayan Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein ve diğer bazı belediye başkanlarının görüşlerini sayfasına taşıdı.