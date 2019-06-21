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Hindistan, Körfez bölgesine iki savaş gemisi sevk etti

Hindistan Deniz Kuvvetleri, ve İran arasında yaşanan son gelişmelerin ardından, Hint bandıralı gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere Umman ve ’ne iki savaş gemisi sevk etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 18:05
Hindistan, Körfez bölgesine iki savaş gemisi sevk etti

Hindistan Deniz Kuvvetleri, ABD ve İran arasında yaşanan son gelişmelerin ardından, Hint bandıralı gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere Umman ve Basra Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti.

Hindistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Umman Körfezi'ndeki Hindistan Donanması, deniz güvenliğine ilişkin gelişmelerin ardından, Basra ve Umman Körfezi'nde görev ya da geçiş yapan Hindistan bayraklı gemileri güvence altına almak üzere (gemileri) bölgeye sevk etti." ifadelerine yer verildi.

"HİNDİSTAN'A AİT UÇAKLAR HAVADAN GÖZETİM YAPIYOR"

Açıklamada, donanmaya ait Chennai ve Sunayna savaş gemilerinin deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere Umman ve Basra Körfezi'ne sevk edildiği bildirildi. Ayrıca Hindistan donanmasına ait uçakların da bölgede havadan gözetim yaptığı belirtildi.

Yerel basında, Yeni Delhi'nin bu kararı almasında ülkenin enerji güvenliğinin, Basra ve Umman Körfezi'ndeki gemilerinin geçiş güvenliğiyle bağlantılı olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

İran'ın dün ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.

Öte yandan, Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

İran düşürdüğü ABD İHA'sının görüntülerini yayınladı!

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Hindistan, Körfez bölgesine iki savaş gemisi sevk etti
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