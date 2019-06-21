İran: ABD’nin casus İHA’sını vurduk

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İran Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi (casus) insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban bu açıklamayı yalanlayarak, Associated Press'e "İran hava sahasında bir İHA'mız yoktu" dedi. AP ajansına konuşan bir ABD yetkilisi ise kendilerine ait bir İHA'nın İran hava sahasında değil, Hürmüz Boğazı civarında "uluslararası hava sahasında" yerden havaya füzeyle düşürüldüğünü söyledi. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin ülke düşmanlarına yönelik net bir mesaj olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada İran'a gözdağı verdi. "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası sulardaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. Bunu yapan kişiler büyük bir hata yapmıştır, yapanlar başıboş ve aptal birileri olmalı" diyen Trump, "ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı planı var mı?" şeklindeki bir soruya ise "Yakında göreceksiniz" yanıtını verdi.