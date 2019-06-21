Mursi hakkında tıbbi soruşturma açılsın çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

ÇOK sayıda uluslararası kuruluş, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kasıtlı ihmal sonucu öldüğünü açıkladı ve uluslararası tıbbi soruşturma açılması çağrısında bulundu. Eş-Şihab İnsan Hakları Merkezi, Adale İnsan Hakları Kurumu, Uluslararası Salam İnsan Hakları Organizasyonu, Human Rights Monitor, Özgür Ses Organizasyonu, Necde İnsan Hakları Örgütü, Uluslararası Haklar ve Özgürlükler Forumu, İnsan Hakları Mağdurları Merkezi, İnsan Hakları Dayanışma Örgütü, İşkence Mağdurları Derneği ve Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinasyonu, ortak açıklama yaparak 'soruşturma' çağrısı yaptı.