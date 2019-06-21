Putin'e ilginç soru! "Uzaylı mısınız?"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in halkın sorunlarını doğrudan duymak için her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Direkt Hat' programına bu yıl da ilgi yoğun oldu. Putin'e neden her zaman son derece kibar olduğu ve başkan olmaktan sıkılıp sıkılmadığı soruldu.

Putin, Rusya'yı temsil etmenin kibar olmayı gerektirdiğini ve başkan olmaktan yorulmadığını aksi taktirde bu işi yapamayacağını söyledi.

"UZAYLI MISINIZ?"

Hürriyet'in haberine göre; Putin'e ilginç sorular da soruldu. Bunlardan biri Putin'in uzaylı olup olmadığıydı.

Putin uzaylı olup olmadığı sorusuna, "Uzaylı değilim, en nihayetinde kanıtım, tanıklarım, bana yakın kişiler ve çocuklarım var." cevabını verdi.

Kamuya mal olan birçok kişi gibi Rus lider Putin de komplo teorilerinin hedefi olmaktan kaçamıyor. Putin ile ilgili en popüler teorilerden biri de, Rus liderin bu dünyadan olmadığı iddiası.

Gerçek Putin'in aslında öldüğü ve bugün Putin olarak bilinen kişinin aslında Rus lidere benzeyen bir kişi olduğu da öne sürülüyor.