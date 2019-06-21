Sahtekâr dağcılar zirveyi göremedi

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Batı Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden olan ve tüm dağcıların tırmanmak istediği Mont Blanc ilginç bir konuya sahne oldu. Fransa'nın Rhone-Alpes bölgesinde yer alan ve sürekli karla kaplı olması nedeniyle 'Ak Dağ' olarak bilinen dağa tırmanmak isteyen iki dağcı, yasadışı bir yolla başvurdu. Yaklaşık 4 bin 810 metre yüksekliğindeki dağın zirvesini görmek isteyen ikili, kuralları hiçe sayarak helikopterle Chamonix'daki dağ yamacına iniş yaptı. Zirveye yaklaşık 400 metre mesafede inen dağcılar, Fransa Ulusal Jandarma görevliler tarafından tespit edildi. Tırmanmak için bütün teçhizatları bulunan İsviçreli dağcılar, jandarma helikopterini görünce yeniden geldikleri helikoptere yöneldi. Ancak yasadışı bir eylemde bulundukları için ekiplerce gözaltına alındılar. Chamonix Belediye Başkanı Eric Fournier ise olayı bir 'provokasyon' olarak nitelendirdi. Fournier, "Bu benzeri görülmemiş davranış kesinlikle kabul edilemez" ifadesine yer verdi. Fournier, bu durumun mevcut dağ ortamına ve tüm koruyucu önlemlere saldırı olduğunu ifade etti.