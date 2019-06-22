Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA! Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi...

! Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi...

haberi: Etiyopya'nın kuzeyindeki eyaletinde, silahlı bir grubun yerel hükümeti devirmek için darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 20:53 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 20:53
SON DAKİKA! Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi...

Son dakika... Etiyopya Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulunan Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, Amhara'nın Bahirdar şehrinde yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde bulunulduğunu, ancak girişimin bastırıldığını söyledi.

Tilahun, federal hükümetin bölgedeki güvenliği sağlamak için devrede olduğunu da belirtti.

Öte yandan, yerel medyada şehirde halen silah sesleri duyulduğu ve yaşanan çatışmalarda yaralanan kişilerinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Darbe girişimine kalkışanların ordu içinden bir grup olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN