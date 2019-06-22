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İran'dan 'ye net cevap! "Her tehdide karşı hazırız"

, “’den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz” dedi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 10:34
İran'dan ABD'ye net cevap! Her tehdide karşı hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "ABD'den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz" dedi.
İran'ın haber ajansı Tesnim'de yer alan haberde, Musevi'nin İsfahan'da bir gazeteci ile yaptığı röportajda "Ne kararı alırlarsa alsınlar İran, sınırlarının hiçbir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyecek. ABD'den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz. Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdite karşı hazırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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İran'dan ABD'ye net cevap! "Her tehdide karşı hazırız"
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