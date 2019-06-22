Mursi’nin mezarını sadece İsrail kanalı görüntüledi

BUGÜN NELER OLDU

MISIR makamları gece vakti apar topar defnettikleri ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin toprağa verildiği mezarlıktan sadece İsrail televizyonunun görüntü almasına izin verdi. İsrail'in KAN televizyonu Arap İşleri ve Orta doğu Muhabiri Roi Kais, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve yerli veya yabancı hiçbir basın mensubunun yaklaştırılmadığı Kahire'nin Nasr semtinde bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin de defnedildiği mezarlığın önünden İbranice yayın yaptı.