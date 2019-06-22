Saldırıya 10 dakika kala vazgeçti

İHA'NIN

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hava saldırısına onay verdiği, ama sonra aniden vazgeçtiğine dair haberleri teyit etti. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürmesine atıfla "Pazartesi uluslararası sularda İHA vurdular" diye tweetleyen Trump, şöyle devam etti: "Üç ayrı noktada misillemede bulunmak için harekete geçtik ve silahları yükledik ki ben 'kaç kişi ölecek' diye sordum. Bir general '150 kişi efendim' diye yanıt verdi. Saldırıyı gerçekleşmesinden 10 dakika önce durdurdum."Trump, "İHA vurulmasına orantılı bir karşılık değil. Benim acelem yok. Ordumuz yeniden yapılanıyor, yeni, harekete geçmeye hazır, açık ara dünyanın en iyisi. Yaptırımlar acı veriyor ve dün gece (perşembe) üstüne yenilerini ekledik. İran asla nükleer silah sahibi olamaz; ne ABD'ye ne de dünyaya karşı" diye devam etti. NYT gazetesi, dün sabah geçtiği haberde, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırıya onay verip kararından son anda vazgeçtiğini yazmıştı. Haberde Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği belirtildi. ABC kanalı da Trump'ın iptal kararını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a rağmen aldığını duyurdu. Reuters'in önceki gece Trump'ın Umman aracılığıyla Tahran'a "Savaşa karşıyım ve sizinle pek çok konuda müzakere istiyorum" mesajını gönderdiği haberini ise daha sonra İran liderliği yalanladı.Trump, perşembeyi cumaya bağlayan gece TSİ ile 2.30'da ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u arayarak "Saldır" emri verdi. Bazı kaynaklara göre Dunford emri uygulamayı reddetti.İRAN'IN 'casusluk yaptığı iddiasıyla' 2 gün önce düşürdüğünü açıkladığı ABD'ye ait İHA'nın enkaz görüntüleri yayımlandı. ABD ise İran hava sahasında İHA'larının bulunmadığını bildirmişti.