ABD planına Hamas’tan sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi açıklandı. Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonunun öngörüldüğü pakette, Batı Şeria ile Gazze'yi bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridoru teklif edildi. Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan geliştirme projeleri hakkında detaylı bilginin paylaşıldığı planda, Filistin halkının başkent olarak gördüğü Doğu Kudüs'e hiç değinilmedi. ABD'nin planına Hamas'tan sert tepki geldi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ABD'nin, "Filistin halkının para karşılığında haklarından vazgeçeceği" vehminde yanıldığını bildirdi.