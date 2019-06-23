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Cinayetin kilit ismine hiç dokunulmadı

Giriş Tarihi: 23.6.2019
Cinayetin kilit ismine hiç dokunulmadı
Birleşmiş Milletler'in (BM) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, Suudi Arabistan'da görülen davaya dair detayları da ortaya koydu, Raporla birlikte cinayet planının en önemli ismi olan Veliaht Prens Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığı kesinleşti. Suudi Arabistan Başsavcılığı daha önce kamuoyuna, cinayetle ilişkisi bulunan 11 sanığın 3 Ocak 2019'da Riyad'da ilk kez hakim karşısına çıktığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı.
Kaşıkçı için infaz timine "Bana o köpeğin kafasını getirin" dediği bilinen Kahtani hakkında uluslararası basında İstanbul'a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer almıştı.
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Cinayetin kilit ismine hiç dokunulmadı
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