‘Sonsuza kadar Başkan Trump’

BUGÜN NELER OLDU

Trump, ülkesinin basını ile atışmaya devam ediyor. Trump attığı tweet'te bu kez TIME dergisinin Ekim 2018'deki kapağına gönderme yaptı. Trump'ın başkanlık süresi iki yıl sonra dolacak, ancak 2020'deki seçimleri kazanması halinde 2024'e kadar yine başkan olabilecek. ABD'de yasa gereği başkanlık sadece 2 dönem yapılabiliyor. Trump ise attığı tweet'te kendisinin sonsuza kadar başkan olacağını ima ederek basınla dalga geçti. Öte yandan İran'a yönelik hava saldırısına önceki gün onay verdiği ancak son anda vazgeçtiği şeklindeki ilk açıklamasını kısmen değiştiren Trump, aslında saldırıya nihai onayı vermediğini söyledi.