Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Esed rejimi yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi daha alıkoydu

rejimi yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi daha alıkoydu

Suriye İnsan Hakları Ağı, rejiminin yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu. Alıkonulanlardan 764'ü zorla kaybedildi, akıbetleri bilinmiyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 12:29
Esed rejimi yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi daha alıkoydu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin bu yıl bin 478 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

71'İ ÇOCUK, 90'I KADIN!

SNHR, raporunda Esed rejiminin bu yılın başından itibaren kontrol ettiği bölgelerde 71'i çocuk, 90'ı kadın bin 478 kişiyi alıkoyduğunu bildirdi. Alıkonulanlardan 764'ünün zorla kaybettirildiğini ifade eden rapora göre, bu kişilerin akıbeti bilinmiyor.

Rejim en fazla başkent Şam ve Halep illerinden kişileri alıkoyarken, ülkelerine geri dönen mültecilerden bazılarının da alıkonulduğu vurgulandı. Raporda, alıkonulanların bir kısmının muhalif yakınları, bir kısmının da askerlik çağına gelmiş gençlerden olduğu ifade edildi. Muhalif kaynaklar, rejimin halihazırda cezaevlerinde ve güvenlik birimlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğunu belirtiyor.

Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esed rejimi yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi daha alıkoydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN