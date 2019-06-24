Fil dışkısından kağıt üretimi

Bogor kentindeki Taman Safari Endonezya Hayvanat Bahçesi'nde, ülkenin Sumatra Adası'na özgü Sumatra fillerinin dışkıları tamamen doğal yollarla yedi aşamada kağıda dönüştürülüyor.

Hayvanat bahçesi alanında kurulu olan Safari Poo Paper Atölyesi'nde, toplanan fil dışkıları, ilk aşama olarak yıkama daha sonra kaynatma ile dezenfeksiyon, elde edilen liflerin kurutulması, su ile makinede karıştırılarak homojen hale getirme, baskılama ve son olarak da kurutulma gibi farklı aşamaların ardından kağıt olarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Atölyede kimyasal madde kullanılmadan yapılan işlemlerde, 100 kilogramlık fil dışkısından yaklaşık 12 kilogram lif elde edilirken A3 kağıdı boyutu standardında yapılan baskılama ile günlük de ortalama 210 kağıt üretiliyor.

Fil dışkısından üretilen kağıtlar, hediyelik eşya olarak satılmasının yanı sıra fotoğraf baskı kağıdı, kitap ve defter gibi çeşitli şekillerde de kullanılıyor.

- Fil dışkısı doğal gübre olarak da kullanılıyor

Hayvanat bahçesindeki fillerden günlük yaklaşık 2 ton dışkı toplanırken, kağıt üretimi dışında fil dışkıları, sürdürülebilir tarım ve ekolojik sistemde doğal dengenin korunması amacıyla gübre olarak kullanılmak üzere satılıyor.

Taman Safari Hayvanat Bahçesi Gübre Üretimi ve Safari Poo Paper Atölyesi Sorumlusu Mukdor Khasani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Hayvanat bahçesinde, 1990'dan bu yana bitkileri gübrelemede fil dışkısı kullanıyoruz. Fil dışkısından geri dönüşüme katkı sağlamak için 2012'den bu yana kağıt üretmeye başladık.'' diye konuştu.

Ürettikleri kağıt ve gübrelerden gelir elde ettiklerini söyleyen Khasani, yaptıkları işin, hayvanat bahçesinin atık üretimini azaltmaya, çevre dostu hale gelmesine ve kağıt üretiminde de ağaçların kesiminin azalmasına katkı sağladığına dikkati çekti.

Ürettikleri kağıtta kötü koku olmadığını ve hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerin fil dışkısından yapılan kağıtlara ilgi gösterdiğini dile getiren Khasani, ürettikleri kağıtların tanesini 5 bin rupiaha (yaklaşık 2 lira) sattıklarını belirtti.

Khasani, Endonezya'da fil dışkısından kağıt üretiminin ilk olarak Bali Adası'ndaki Bali Safari Park Hayvanat Bahçesi'nde 2011'de başladığını kaydetti.