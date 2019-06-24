‘Filistin satılık değil!’

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner öncülüğünde, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması"nın ekonomik paketi açıklandı. Paketin, Ortadoğu sorununu 50 milyar dolarla çözmeyi amaçladığına dikkat çekerken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin para karşılığında haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı. Pakette Batı Şeria'ya değinilmemesi gözden kaçmadı. Planda, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu ve Batı Şeria ile Gazze'yi bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridorunun inşaatının olduğu temel iki unsur olarak belirtildi. Pakette, 50 milyar doların yarısından fazlasının yatırım olarak Filistin'e ayrılacağı bildirilirken bu fonun geri kalanının Mısır, Lübnan ve Ürdün arasında paylaşılması öngörüldü.Ayrıca, Filistin'de 179 altyapı tesisi ve iş projesinin hayata geçirilmesi planlanan pakette, Gazze'de yaşayan Filistinlilere fayda sağlayacağı gerekçesiyle Mısır'ın Sina Yarımadası'na da yatırım yapılacağı ifade edildi. Ülkedeki ekonomi ve altyapı çalışmalarını geliştirme kapsamında Batı Şeria ile Gazze'yi birbirine bağlayan 5 milyar dolarlık ulaşım koridoru inşaatının yapılması da öngörülürken iki bölge arasında demir yolu ulaşımının da seçenekler arasında olduğu ifade edildi. Pakette, Filistin halkının başkent olarak gördüğü Doğu Kudüs'e hiç değinilmemesi dikkati çekti. Paketin haftaya görüşüleceğiBahreyn'deki Manama Konferansı'na katılmayı reddettiklerini yinelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, siyasi durum tamamlanmadan ekonomik hiçbir konuyla ilgilenmeyeceklerini de vurguladı. "Filistinliler, davalarını sona erdirdiği için bu anlaşmanın geçmesine kesinlikle izin vermeyecektir" diyen Abbas, İsraille diyaloğun, el koyulan gümrük gelirlerinin tamamının kendilerine iade edilmesine bağlı olduğunu belirtti.