“İran en iyi arkadaşım olabilir”

BUGÜN NELER OLDU

Perşembeyı cumaya bağlayan gece İran'a saldırıyı 10 dakika öncesinde iptal ettiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, yine yan çizerek saldırı planını geri çektiği yönündeki iddialardan dolayı basını eleştirdi. Twitter'dan açıklama yapan Trump,"Yanlış bildirildiği gibi, İran'a saldırıyı ASLA geri çekmedim, sadece şu anda ilerlemesini durdurdum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda "en iyi arkadaşı" olabileceğini söyledi. Trump, "Bunu kabul ederlerse zengin bir ülke olacaklar. Çok mutlu olacaklar ve onların en iyi arkadaşı olacağım. Umarım olur" dedi. Saldırı kararını iptal ettiği için tebrik edildiğini vurgulayan Trump, "Herkes benim savaş çığırtkanı olduğumu söylüyordu. Şimdi aynı kişiler güvercin olduğumu söylüyor" dedi.Trump, bu açıklamalardan saatler sonraysa İran'a yeni ek yaptırımların pazartesi günü yürürlüğe gireceğini söyledi. Trump, ABD'nin anlaşma yanlısı olduğunu ve İran iş birliğine yanaştığı takdirde yaptırımlardan vazgeçileceğini söyledi.