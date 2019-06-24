Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İspanya'da camiye saldırı! Dışarıdan ateş açıldı

'da camiye saldırı! Dışarıdan ateş açıldı

Avrupa'da islamofobik saldırı! Fas topraklarında yer alan, 'ya bağlı Ceuta kentindeki Muley el 'ne kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce dışarıdan ateş edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 11:47
İspanya'da camiye saldırı! Dışarıdan ateş açıldı

Fas topraklarında yer alan, İspanya'ya bağlı Ceuta kentindeki Muley el Mehdi Camisi'ne kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce dışarıdan ateş edildi.

İspanya'nın EFE haber ajansının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ceuta'nın en büyük camisi olarak bilinen Muley el Mehdi Camisi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

EN AZ DÖRT KEZ ATEŞ EDİLDİ

Cemaatin namaz kıldığı sırada bir veya iki kişinin dışarıdan en az 4 kez camiye ateş ettiği, paniğe neden olan saldırıda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Ceuta polisinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı açıklandı.

Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Ceuta'nın nüfusunun yüzde 43'ünü Müslümanlar oluşturuyor.

Yeni Zelanda katliamının şifreleri çözülüyor! Manifestodaki ABD ayrıntısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya'da camiye saldırı! Dışarıdan ateş açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN