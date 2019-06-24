Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

güçleri 'da 4 Filistinliyi yaraladı

güçleri Bahreyn'de düzenlenecek ekonomi çalıştayını eden göstericilere müdahale ederek ikisi plastik mermiyle olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 23:57
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" isimli ekonomi çalıştayını protesto eden göstericilere müdahale ederek 4 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde toplanan çok sayıda Filistinli gösterici ABD'nin öncülüğünde 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına tepki göstermek için protesto düzenledi.

Filistin bayraklarıyla sokaklara çıkan Filistinliler, sık sık Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı aleyhine sloganlar attı.

İsrail askerleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri göstericilere müdahale ederek ikisi plastik mermiyle olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladı.

Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Bahreyn'deki çalıştayı protesto etmek amacıyla bugün çok sayıda gösteri düzenlenmişti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN