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'da çöken inşaat

ülkesi 'nın güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de önceki gün çöken 7 katlı inşaatta göçük altında yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 09:47
Kamboçya'da çöken inşaat

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de önceki gün çöken 7 katlı inşaatta göçük altında yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Yetkililer, Çinli bir inşaat şirketine ait konut projesinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 24 işçinin öldüğünü, 24 işçinin de göçük altından yaralı çıkarıldığını bildirdi.

Kurtarma ekipleri dün gece 5, bu sabah da bir işçinin cansız bedenine daha ulaşırken, artık göçükten canlı şekilde kimsenin kurtarılmasının beklenilmediğini ifade etti.

FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İnşaat, cumartesi günü sabah erken saatlerde, işçilerin yatakhane olarak kullandıkları alt katta uykuda oldukları sırada çökmüştü.

Yetkililer, olayın yaşandığı sırada inşaatta yaklaşık 30 işçinin bulunduğunu kaydederken, yaralı işçilerden biri o esnada içeride 55-60 kişi olduğunu iddia etmişti.

Polis, inşaatı yapan firma yetkilisi ve bazı Çin vatandaşlarını gözaltına almıştı.

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Kamboçya'da çöken inşaat
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