Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika deprem haberi: Endonezya art arda depremler ile sallandı! İşte ülkeden son durum bilgisi

Son dakika haberi: art arda depremler ile sallandı! İşte ülkeden son durum bilgisi

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'nın Papua eyaletinde, 6 büyüklüğünde meydana geldi. Bu sallantının hemen ardından Maluku eyaletinde de 7,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 245 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki 7,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 231 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. İşte, korkutan son dakika haberine ilişkin detaylar...

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 08:13
Son dakika deprem haberi: Endonezya art arda depremler ile sallandı! İşte ülkeden son durum bilgisi

Son dakika haber... Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 245 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki 7,7 büyüklüğündeki depremin, yerin 231 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

SON DAKİKA UYARISI: DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

BMKG, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,5 olarak açıkladı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

7,7'DEN ÇOK KISA SÜRE ÖNCE 6 İLE SALLANMIŞTI

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Orta Mamberamo bölgesinin 48 kilometre güneydoğusundaki 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 15 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi de depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

İran'dan şok iddia... Ses kaydı yayımlandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika deprem haberi: Endonezya art arda depremler ile sallandı! İşte ülkeden son durum bilgisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN