Yaza yoğun kar yağışıyla girdiler

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Colorado eyaletinde yaz mevsimi karla başladı. Eyaletin dağlık bölgelerinde yaşayanlar, sabah uyandıklarında 60 santimetre karla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Beklenmedik kar yağışı, ağaçları ve evleri beyaza boyadı. Meteorolog Gene Norman, bu tür kar yağışının bölgede yaz aylarında nadir görüldüğünü, en son böyle bir durumun 17 Haziran 1928'de kayıtlara geçtiğini ifade etti. Bu sıra dışı durumun kendilerini rahatsız etmediğini belirten yerli halk ise "beyaz sürpriz" dedikleri doğa olayından mutlu olduklarını ifade etti. Kar manzaralı fotoğraflar ise sosyal medya hızla yayıldı.