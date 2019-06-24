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YPG/ yakmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 24.6.2019
YPG/PKK yakmaya devam ediyor
Surıye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un doğusunda YPG/PKK işgalindeki Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, köydeki tarım arazileri teröristlerce ateşe verildi. Çıkan yangın bölgedeki bazı evlere de sıçradı. Geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateşe verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaklaşık bir aydır YPG/PKK işgalindeki Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde Araplara ait tarım arazilerinde yangınlar çıkıyor. Binlerce hektarlık alanın yandığı belirtiliyor.
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YPG/PKK yakmaya devam ediyor
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