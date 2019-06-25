ABD’de 11 senatör kayıp

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ABD'nin Oregon eyaletinde, 11 senato üyesi kayıplara karıştı. Eyalet başkenti Salem'de yapılan toplantıda net bir sayısal üstünlüğe sahip olan Demokrat Partililer, iklim değişikliği konusunda önemli bir yasal değişiklik yapmak istedi. Ancak bunu engellemek isteyen Cumhuriyetçi eyalet senatörleri, meclis binasından firar etti. Demokrat Partililer 30 üyeli eyalet senatosunda 18 sandalyeye sahip ancak oylamanın yapılabilmesi için en az 20 senatörün katılımı gerekiyor. Bunun üzerine Vali Kate Brown, senatörlerin bulunması için polisi görevlendirdi. Senatörlerin 30 Haziran'da bitecek yasama yılına kadar gizleneceği söyleniyor.