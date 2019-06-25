Avrupa panikte

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa kıtası bu hafta aşırı sıcak hava dalgasıyla kavrulacak. Tüm kıtayı etkisi altına alacak olan sıcak havanın Fransa ve Almanya'da 40 dereceyi geçmesi ve haziran ayının sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor. Hafta başında 35 derece civarında olan sıcaklık hafta sonuna doğru rekor seviyeye ulaşacak. Sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülke ise Fransa olacak. Hafta boyunca etkisini sürdürecek olan 40 derecenin üstündeki sıcaklıklar, ülkede 15 bin. Avrupa'da 70 bin kişinin ölümüne neden olan Ağustos 2003 yazını hatırlattı. Sıcaktan yoğun şekilde etkilenecek olan başta başkent Paris olmak üzere birçok yere geçici fiskiyeler yerleştirilmeye başlandı.Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, İspanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve İtalya'ya da yayılarak haziranda rekor derecelere ulaşacak.