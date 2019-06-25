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’nın en eski camisi toprak altında bulundu

Giriş Tarihi: 25.6.2019
Avrupa’nın en eski camisi toprak altında bulundu
Arkeologlar, İspanya'da Vizigot Krallığı'na ait bir antik kentte, daha önce keşfedilmemiş bir sarayın bazı bölümlerinin yanı sıra Avrupa'nın en eski camilerinden biri olduğu düşünülen kalıntılar tespit etti. Arkeologlar jeomanyetik aygıtları kullanarak hâlâ toprak altında bulunan yapıların ve duvarların haritasını çıkardı. Çalışmalar sonucunda, kentin henüz keşfedilmemiş yapıları arasında bir saray ve Avrupa'daki en eski camilerden biri olabilecek bir binanın yer aldığı öğrenildi.
İslam ordusu komutanı Tarık bin Ziyad 711'de, İspanyol Yahudileri ve bazı Vizigot yöneticilerinin daveti üzerine bölgeyi fethetmiş, burada kurulan Endülüs İslam Devleti yüzyıllar boyu Avrupa medeniyetinin bugünkü temellerini atmıştı. Bölgedeki son Müslümanlar ise Hıristiyan krallıklarının istila ve soykırım girişimleri sonucu 16. yüzyılda sona ermişti.
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Avrupa’nın en eski camisi toprak altında bulundu
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