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yeni uydusunu fırlattı

, üçüncü nesil seyrüsefer uydusunu uzaya fırlattı. Çin yerel medyasında yer alan habere göre, BDS-3 olarak da bilinen "Beydou-3" seyrüsefer uydu sistemine ait 21'inci uydunun, Çin'in güneybatısındaki Sıçuan bölgesinden fırlatıldığı belirtildi. Çin, yerel seyrüsefer uydu sistemini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 16:56
Çin yeni uydusunu fırlattı

Uydunun, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle rekabet etme çabaları kapsamında geliştirildiği vurgulandı. Yeni sistem sayesinde Çin ordusunun denizaltı ve su altı drone saldırı kapasitesini artırabileceğinin altı çizildi.

Çin'in sistemi tamamlamak için bu sene sonuna kadar 10 uydu daha fırlatması planlanıyor.

KUZEY YILDIZI NAVİGASYON SİSTEMİ

Çin'in nihai aşamada küresel konumlandırma sistemi kurma hedefi ile yürüttüğü Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Sistemi'nin uyduları Beydou-1, Beydou-2 ve Beydou-3 olmak üzere 3 aşamalı projeden oluşuyor.

Proje çerçevesinde uzaya gönderilen Beydou-1 uyduları Çin'e, Beydou-2 uyduları Çin ve bölge ülkelerine, Beydou-3 uyduları da dünya genelinde navigasyon hizmeti verecek.

Çin, Kuzey Yıldızı Navigasyon Sistemi ile ABD'nin "GPS", Rusya'nın "GLONASS", Avrupa'nın ise "Galileo" küresel navigasyon uydu sistemleriyle rekabet edecek.

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Çin yeni uydusunu fırlattı
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