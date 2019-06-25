En beğenilen lider Erdoğan

Arap coğrafyasında yapılan bir araştırmaya göre en çok beğenilen lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. BBC Arapça için Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen anket 11 ülkeyi kapsadı. Kamuoyu araştırma kuruluşu Arab Barometer'in BBC Arapça için Sudan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Irak, Libya, Lübnan ve Mısır'da yürütüğü ankete 25 bin 407 kişi katıldı.

Çıkan sonuçlara göre Araplar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortadoğu politikasına yüzde 51 oranında destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 28 ve ABD Başkanı Donald Trump yüzde 12 destek bulabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Sudan ve Ürdün'de yüzde 75'in üzerine çıkarken, Putin sadece Libya, Lübnan ve Mısır'da birinci sıraya yerleşebildi.

Kısa bir süre önce de ABD'nin ve dünyanın en prestijli kamuoyu yoklama kurumlarından biri olan Pew Research Center tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki beş ülkede yapılan bir araştırmaya göre, bölgede en çok etkisini artıran ülke Türkiye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açık ara farkla, halkın en olumlu gördüğü lider olmuştu.



EN BÜYÜK TEHDİT: İSRAİL

Araştırmaya göre, bölge ülkeleri en büyük tehdit olarak İsrail'i, Yemen ve Irak ise İran'ı gördü; Irak'ta da ABD ikinci büyük tehdit oldu. Arap ülkelerinde dindarlık da azaldı. Araştırmaya katılan ülkelerde "dindar değilim" diyenlerin oranı 2013'deki yüzde 8'den yüzde 13'e yükseldi.

Dinden uzaklaşma en fazla 30 yaş altı nüfusta yaşanırken, bu kesimde "dindar değilim" diyenlerin oranı yüzde 18 oldu. Bu oran Tunus'ta yüzde 30'u, Libya'da yüzde 20'yi aştı.

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