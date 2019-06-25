Endonezya 7.3’le sallandı Avustralya binaları boşalttı

BUGÜN NELER OLDU

Endonezya'nın Maluku eyaleti 7.3, Papua eyaletinde ise 6 büyüklüğünde iki ayrı deprem yaşandı. Maluku'daki deprem nedeniyle komşusu Avustralya'nın Darwin kentinde bazı binalar boşaltıldı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından tusunami alarmı vermedi. Ancak depremin hissedildiği Avustralya'nın Darwin kent merkezdeki bazı binalar boşaltıldı. Kentte büyük paniğe neden olan depremin ardından şehir merkezindeki bazı binalardan yüzlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı. Diğer deprem ise Papua eyaletinin Orta Mamberamo bölgesinde 6.0 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi.