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Eski Sırp askere 13 yıl hapis

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019
Eski Sırp askere 13 yıl hapis
Bosna Hersek Mahkemesi, eski Sırp asker Sretko Pavic'i, Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum etti. Mahkemeden yapılan açıklamada, Pavic'in 1992'de Sırp asker ve polisler tarafından Prijedor'da Sırp olmayan nüfusa yönelik sistematik saldırılara katıldığı, Boşnak nüfusun evlerini terk etmesi ve öldürülmesinde de aktif rol aldığı kaydedildi. Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırmış 102'si çocuk 3 bin 176 sivili katletmişti.
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Eski Sırp askere 13 yıl hapis
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