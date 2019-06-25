Himalayalar’da 7 dağcının cesedi bulundu

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Dünyanın en büyük sıradağları arasında yer alan Himalayalar'ın en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi'ye tırmanırken kaybolan 8 dağcıdan 7'sinin cesedi tespit edildi. Mayıs ayında 7 bin 816 metrelik zirveye tırmanmak için yola çıkan 4'ü İngiliz, 2'si Amerikan, diğer ikisi ise Avustralya ve Hindistan vatandaşı olan grup, çığ düşmesi sonucu kayboldu. 31 Mayıs'ta dönmeleri beklenen dağcılardan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Hint Hava Kuvvetleri tarafından yapılan aramada, 7 dağcıya ait ceset bulundu. Helikopterlerin bölgeye inememesi üzerine Hindistan Dağcılık Vakfı tarafından başlatılan kara keşfiyle cesetlere ulaşıldı. 5 bin metre yükseklikte bulunan cesetler ana kampa getirildikten sonra kimlik tespitleri yapılacak. DIŞ HABERLER