İsrail’e silah satan İngiltere katliamlara ortak oluyor

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin İsrail'e tüm tepkilere rağmen silah satışı devam ediyor. Silah Ticareti Karşıtı Kampanya'nın (CAAT) Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre; İngiltere'nin, Gazze'deki barışçıl eylemlerin başladığı 30 Mart 2018 tarihinden bu yılın sonuna kadar İsrail'e satışını onayladığı silahların değeri 14 milyon sterlin (103 milyon 465 bin lira) oldu. Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 30 Mart 2018'den bu yana Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 240'dan fazla Filistinli gösterici şehit oldu. Birleşmiş Milletler'in savaş suçu sayılabileceğini belirttiği İsrail askerlerinin saldırılarına rağmen İngiltere'nin silah satışı, bu vahşete ortak olduğunu bir kez daha ortaya koydu.