Uçakta tek başına

BUGÜN NELER OLDU

Kanadalı havayolu şirketi Air Canada'nın iç hatlar uçuşu sırasında uykuya dalan Tiffani Adams, uyandığında uçağı Toronto'da park yerine çekilmiş, içi boşalmış ve temizlenmiş halde buldu. Mürettebat tarafından fark edilmediğini savunan yolcu yaşadıklarını havayolu firmasının Facebook sayfasında paylaştı. Adams, "1.5 saat süren kısa uçuşumun muhtemelen yarısına gelmeden uyuyakalmışım. Gece yarısı civarı (uçağın inişinden birkaç saat sonra) uyandım. Hava dondurucu soğuktu. Uçuş kemerim hala takılıydı. Ortalık tamamen karanlıktı. (Zifiri bir karanlıktan bahsediyorum). Cep telefonumun şarjı bitmişti. Kimseyi arayamadım" dedi. Kokpitten bulduğu el feneriyle uğraşa uğraşa uçağın ana kapısını açtığını anlatan Adams, kapının altına denk gelen zeminle arasında 15 metre kadar mesafe olduğu için uçaktan ayaklarını sarkıtıp el feneriyle imdat çağrısı gönderdiğini söyledi. Adams apronda bagaj taşıyan bir şoför tarafından kurtarıldığını söyledi. Olayın ardından "karabasanlarla" baş başa kaldığını aktaran Adams, bu olaydan sonra uyuma güçlüğü çektiğini ve "karanlık bir yerde kilitli kalma korkusuyla" uyandığını anlattı.Kadın yolcunun başından geçenleri doğrulayan Air Canada sözcüsüyse, The Independent'a yaptığı açıklamada firma olarak olayı araştırdıklarını ve yolcuyla bağlantı halinde olduklarını belirtti.