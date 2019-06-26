Benzin istasyonları tarihe mi karışıyor?

BUGÜN NELER OLDU

Otomobili 10 dakikada şarj edebilen "Güneş enerjili elektrik araç şarj istasyonları" geliyor. İlk olarak İngiltere'nin Essex bölgesinde 100 adet inşa edilecek olan "Güneş enerjili elektrik araç şarj istasyonları"nın 24 saat hizmet vereceği ve mobil uygulama aplikasyon üzerinden rezervasyon yapılabileceği kaydedildi. İngiltere, 2040'tan itibaren dizel ve benzinli yeni araçları yasaklayacağını açıklamıştı. İngiltere'de hava kirliliğinin yılda yaklaşık 40 bin kişinin erken ölümüne neden olduğu düşünülüyor. Ülkede halen elektrik enerjisi ile çalışan otomobilllerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 1'in altında.