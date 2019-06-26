İran: Diplomasi tükendi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren bir başkanlık kararnamesine imza atması, İran'ın "ABD diplomatik teması bitirdi" tepkilerine neden oldu. ABD Başkanı, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ve asıl sorumluluğun Hamaney'de olduğunu belirtilirken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Hem müzakere diyorlar hem de onunla eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanını yaptırım listesine alıyorlar. Yalan söyledikleri aşikar" dedi.