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Kraliçe Elizabeht'in sarayını fareler bastı

'nda fare alarmı verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in yaşadığı sarayı farelerin bastığı iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Kraliçe Elizabeth'in fareleri gördüğünde 'şoke olduğu' belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.6.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 10:07
Kraliçe Elizabeht'in sarayını fareler bastı

İngiliz The Sun gazetesine ismi gizli kalmak şartıyla konuşan bir görevlisi mutfakta farelerin dolaştığının görüldüğünü söyledi. Haberde kraliçenin de fareleri gördüğünde 'şoke olduğu' belirtildi.

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Kraliçe Elizabeht'in sarayını fareler bastı
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