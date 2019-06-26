Kraliçe Elizabeht'in sarayını fareler bastı

Buckingham Sarayı'nda fare alarmı verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in yaşadığı sarayı farelerin bastığı iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Kraliçe Elizabeth'in fareleri gördüğünde 'şoke olduğu' belirtildi.
Giriş Tarihi: 26.6.2019 09:55Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 10:07
İngiliz The Sun gazetesine ismi gizli kalmak şartıyla konuşan bir Buckingham Sarayı görevlisi mutfakta farelerin dolaştığının görüldüğünü söyledi. Haberde kraliçenin de fareleri gördüğünde 'şoke olduğu' belirtildi.