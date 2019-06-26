Muğla açıklarında yakalanan dev Camgözler korkuttu

Gece saatlerinde Fethiye'den denize açılan 'Salih Reis - 1' isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpek balığı takıldı.





Balıkçılar, 2 saat boyunca ağlara takılan balıkları tekneye almaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpek balığı Fethiye Sahil Bandı'na getirildi. Her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpek balığı vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.





Çevredekiler ise o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi. İki köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpek balıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.