Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı

Rus parlamentosu 'den çekilme kararını onayladı

Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın 'ndan () çekilmesi ile ilgili yasa tasarısını onayladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 12:56
Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi ile ilgili yasa tasarısını onayladı.

Parlamento Genel Kurulunda, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen tasarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması bekleniyor.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise buna karşılık olarak INF'nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus parlamentosu INF'den çekilme kararını onayladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN