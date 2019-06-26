Son dakika haberi: İranlı Messi'ye büyük şok! Onlarca kadın tarafından dava açıldı

İran'da yaşamını sürdürmekte olan Rıza Parastesh, şu sıralar ülkenin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Parastesh'in Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Messi'ye olan benzerliği sosyal medyada dikkatleri çekmiş, daha sonra sakal bırakarak benzerliğini daha da arttırmıştı. Zaman zaman sokakta yürümekte bile zorluk çeken İranlı Messi hakkında gelen haber ise, adeta büyük şok etkisi yarattı.

İRANLI MESSİ'YE SON DAKİKA ŞOKU! ONLARCA KADIN TARAFINDAN DAVA AÇILDI



Insolite TV'nin haberine göre, Rıza Parastesh hakkında 23 kadın tarafından dava açıldı. Davaların ana konusunu cinsel istismar oluştururken, İranlı Messi tarafından açıklama ise gecikmedi.

İşte, son dakika haberinin detayları...