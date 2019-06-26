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haberi: 'ye büyük şok! Onlarca kadın tarafından dava açıldı

Barcelona'nın dünya yıldıız Lionel Messi'ye olan benzerliği ile gündeme gelen İranlı Reza Parastesh hakkında şoke eden bir haberi geldi. Geçtiğimiz aylar içerisinde fotoğrafları ortaya çıkan ve bir anda ülke çapında popülerliği ulaşan '' Parastesh hakkında 23 kadının cinsel istismar davası açtığı ileri sürüldü. Durum üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İranlı Messi, çarpıcı sözler kullandı. İşte, son dakika haberine ilişkin ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 26.6.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 13:16
Son dakika haberi: İranlı Messi'ye büyük şok! Onlarca kadın tarafından dava açıldı

İran'da yaşamını sürdürmekte olan Rıza Parastesh, şu sıralar ülkenin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Parastesh'in Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Messi'ye olan benzerliği sosyal medyada dikkatleri çekmiş, daha sonra sakal bırakarak benzerliğini daha da arttırmıştı. Zaman zaman sokakta yürümekte bile zorluk çeken hakkında gelen haber ise, adeta büyük şok etkisi yarattı.

İRANLI MESSİ'YE SON DAKİKA ŞOKU! ONLARCA KADIN TARAFINDAN DAVA AÇILDI


Insolite TV'nin haberine göre, Rıza Parastesh hakkında 23 kadın tarafından dava açıldı. Davaların ana konusunu cinsel istismar oluştururken, İranlı Messi tarafından açıklama ise gecikmedi.

İşte, haberinin detayları...

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Son dakika haberi: İranlı Messi'ye büyük şok! Onlarca kadın tarafından dava açıldı
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