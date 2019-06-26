Soyuz MS 11 Dünya’ya döndü

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 204 gündür görev yapan Soyuz MS 11 kapsülü Kazakistan'a indi. Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (ROSCOSMOS) yapılan yazılı açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla iniş yaptığı, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi. Açıklamada, ekibin UUİ'de 197 gün kaldığı ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler gerçekleştirdiği kaydedildi.