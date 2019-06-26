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’da : 10 yaralı

’nın başkenti 'da meydana gelen bir sonucu ilk bilgilere göre 4’ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Patlama sonucu 2 bina ciddi hasar görürken yerel polis olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 19:49
Viyana’da patlama: 10 yaralı
Açıklamada patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Basına açıklamada bulunan bir itfaiye eri ise İtfaiyenin büyük ölçekli bir operasyon başlattığını belirterek, "Patlamanın nedeni hala belirsiz, gaz sıkışması yüzünden bir patlamadan şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı.
Başkentin dördüncü bölgesinde yaşanan patlama sonrasında binanın önünde bir çukur olduğu bildirildi. Ayrıca deprem etkisi yaratan patlamanın birkaç yüz metre mesafeden hissedildiği açıklandı.
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Viyana’da patlama: 10 yaralı
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